Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
19:45
Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков (22)
Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков (22)
17:37
В Лондоне +12 (1)
В Лондоне +12 (1)
16:35
Сергей Прядкин: беспокойства, что "Томь" снимется с чемпионата России из-за финансовых проблем, нет
Сергей Прядкин: беспокойства, что "Томь" снимется с чемпионата России из-за финансовых проблем, нет
13:49
Джефферсон Фарфан: наша цель – чемпионство в следующем сезоне и место в Еврокубках в этом (24)
Джефферсон Фарфан: наша цель – чемпионство в следующем сезоне и место в Еврокубках в этом (24)
Олег Кузьмин: главное сейчас – набрать кондиции
Защитник "Рубина" Олег Кузьмин рассказал о своем первом выходе на поле после травмы.
- Несмотря на то, что проиграли, игра была неплохой, много комбинировали, многое получалось из того, что наигрываем на тренировках. Это радует. Результат важен, но не в первую очередь. Главное сейчас – набрать кондиции, вернуть связи. Думаю, в этом прогресс есть.
- Какие ощущения от возвращения в строй после длительного восстановления?
- Был очень сложный период восстановления. Спасибо родным и близким за поддержку, физиотерапевту Хуану Мартинесу. Конечно, присутствовало волнение, но больше переживал не за то, как сыграю, а за то, как будет вести себя мое колено. Все-таки тренировки тренировками, а игра – совсем другое. Очень рад, что все прошло нормально, никаких болевых ощущений не почувствовал.
ФК "Рубин"
- Несмотря на то, что проиграли, игра была неплохой, много комбинировали, многое получалось из того, что наигрываем на тренировках. Это радует. Результат важен, но не в первую очередь. Главное сейчас – набрать кондиции, вернуть связи. Думаю, в этом прогресс есть.
- Какие ощущения от возвращения в строй после длительного восстановления?
- Был очень сложный период восстановления. Спасибо родным и близким за поддержку, физиотерапевту Хуану Мартинесу. Конечно, присутствовало волнение, но больше переживал не за то, как сыграю, а за то, как будет вести себя мое колено. Все-таки тренировки тренировками, а игра – совсем другое. Очень рад, что все прошло нормально, никаких болевых ощущений не почувствовал.
ФК "Рубин"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.