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Олег Кузьмин: главное сейчас – набрать кондиции

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин рассказал о своем первом выходе на поле после травмы.

- Несмотря на то, что проиграли, игра была неплохой, много комбинировали, многое получалось из того, что наигрываем на тренировках. Это радует. Результат важен, но не в первую очередь. Главное сейчас – набрать кондиции, вернуть связи. Думаю, в этом прогресс есть.

- Какие ощущения от возвращения в строй после длительного восстановления?

- Был очень сложный период восстановления. Спасибо родным и близким за поддержку, физиотерапевту Хуану Мартинесу. Конечно, присутствовало волнение, но больше переживал не за то, как сыграю, а за то, как будет вести себя мое колено. Все-таки тренировки тренировками, а игра – совсем другое. Очень рад, что все прошло нормально, никаких болевых ощущений не почувствовал.

ФК "Рубин"
Теги: Кузьмин Рубин
Сегодня, 21:22
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 21:29) #
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Олег ,будь осторожней я понимаю тебе очень хочется быстрее заиграть в основе,но с возрастом болячки лечатся дольше,мне очень жалко что тебе травма не позволила сыграть на Евро,болею за тебя,Удачи.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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