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Иван Ракитич: Туран сказал мне, что сделает хет-трик

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич после победы в матче 1/16 финала Кубка Испании над "Эркулесом" (7:0) прокомментировал достижение партнера по команде Арды Турана.

"Я не удивлен, что он забил три гола. Арда сказал мне: "Брат, дай время, и я оформлю хет-трик". После этого через десять секунд он забил.

В первом тайме соперник хорошо оборонялся, но после первого забитого гола играть стало проще. Мы хорошо завершили год, хотя могли бы еще лучше", - передает слова Ракитича Goal.
Теги: Ракитич Туран Барселона
Сегодня, 12:45
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№1 Написал: VirGON (Сегодня, 12:51) #
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Ой боже,это клуб Сегунда Б,тут как бы было стыдно им не отгрузить
Регистрация: 14.12.2016
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