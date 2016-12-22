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Иван Ракитич: Туран сказал мне, что сделает хет-трик
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич после победы в матче 1/16 финала Кубка Испании над "Эркулесом" (7:0) прокомментировал достижение партнера по команде Арды Турана.
"Я не удивлен, что он забил три гола. Арда сказал мне: "Брат, дай время, и я оформлю хет-трик". После этого через десять секунд он забил.
В первом тайме соперник хорошо оборонялся, но после первого забитого гола играть стало проще. Мы хорошо завершили год, хотя могли бы еще лучше", - передает слова Ракитича Goal.
"Я не удивлен, что он забил три гола. Арда сказал мне: "Брат, дай время, и я оформлю хет-трик". После этого через десять секунд он забил.
В первом тайме соперник хорошо оборонялся, но после первого забитого гола играть стало проще. Мы хорошо завершили год, хотя могли бы еще лучше", - передает слова Ракитича Goal.
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