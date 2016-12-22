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"Краснодар" исполнил мечту девятилетнего мальчика из Ярославля
"Краснодар" исполнил мечту мальчика из Ярославля. Девятилетний Артём Гусев попросил у Деда Мороза предмет атрибутики краснодарского футбольного клуба и автограф Ари, фанатом которого является.
Юный болельщик однажды даже побрился под нападающего, передает телеканал "Кубань 24". Коммерческий директор "Краснодара" Арам Фундукян рассказал, что желание ребёнка будет исполнено.
"Мальчик хотел автограф. Он здесь есть, но так как он эту майку вряд ли сможет на себя надеть, мы решили дать ему комплект нашей детской футбольной формы с символом футбольного клуба "Краснодар". Так как в Ярославле не очень тепло, как у нас, поэтому дарим шарф, который согреет его. Шарф тоже с фото и автографом Ари. В общем, полный комплект", - рассказал Фундукян.
Чемпионат
Юный болельщик однажды даже побрился под нападающего, передает телеканал "Кубань 24". Коммерческий директор "Краснодара" Арам Фундукян рассказал, что желание ребёнка будет исполнено.
"Мальчик хотел автограф. Он здесь есть, но так как он эту майку вряд ли сможет на себя надеть, мы решили дать ему комплект нашей детской футбольной формы с символом футбольного клуба "Краснодар". Так как в Ярославле не очень тепло, как у нас, поэтому дарим шарф, который согреет его. Шарф тоже с фото и автографом Ари. В общем, полный комплект", - рассказал Фундукян.
Чемпионат
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