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"Ливерпуль" заинтересовался Юлианом Дракслером

Полузащитник "Вольфсбурга" Юлиан Дракслер заинтересовал английский "Ливерпуль", утверждает The Times.

Сообщается, что "мерсисайдцы" готовы выложить за игрока сборной Германии 30 миллионов фунтов. Напомним, интерес к футболисту также проявляют "ПСЖ" и лондонский "Арсенал".
Теги: Ливерпуль Дракслер
Сегодня, 12:59
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