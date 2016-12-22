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"Томь" досрочно вернула вратаря Антона Коченкова в "Локомотив"

Вратарь Антон Коченков, выступавший на правах аренды в "Томи", досрочно вернулся в расположение "Локомотива", информирует "СЭ".

Срок аренды был рассчитан до конца сезона, но томский клуб, испытывающий серьезные финансовые проблемы, решил разгрузить платежную ведомость.
Теги: Томь Локомотив Коченков
Сегодня, 13:02
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№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:34) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ли Харви Освальд
Как его еще немытые не купили?

Неумытые поросята?Не знаю.Видимо целовалкой очень довольны.Кто же штанги на фарт слюнявить будет?
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 13:19) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как его еще немытые не купили?


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
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