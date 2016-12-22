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"Томь" досрочно вернула вратаря Антона Коченкова в "Локомотив"
Вратарь Антон Коченков, выступавший на правах аренды в "Томи", досрочно вернулся в расположение "Локомотива", информирует "СЭ".
Срок аренды был рассчитан до конца сезона, но томский клуб, испытывающий серьезные финансовые проблемы, решил разгрузить платежную ведомость.
Срок аренды был рассчитан до конца сезона, но томский клуб, испытывающий серьезные финансовые проблемы, решил разгрузить платежную ведомость.
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