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Антон Коченков: "Томь" будет доигрывать текущий сезон игроками из дубля
Вратарь Антон Коченков, выступавший в "Томи" на правах аренды сообщил, что в томской команде попрощалась с несколькими футболистами, клуб будет доигрывать сезон дублирующим составом.
"Томь" попрощалась со мной и рядом игроков. Директор звонил и сказал об этом. Объяснили, что расстаются с игроками, потому что нет бюджета. Хотят доигрывать сезон дублем", - цитирует Коченкова ТАСС.
Ранее сообщалось, что страж ворот досрочно вернулся из аренды в "Локомотив".
"Томь" попрощалась со мной и рядом игроков. Директор звонил и сказал об этом. Объяснили, что расстаются с игроками, потому что нет бюджета. Хотят доигрывать сезон дублем", - цитирует Коченкова ТАСС.
Ранее сообщалось, что страж ворот досрочно вернулся из аренды в "Локомотив".
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