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Антон Коченков: "Томь" будет доигрывать текущий сезон игроками из дубля

Вратарь Антон Коченков, выступавший в "Томи" на правах аренды сообщил, что в томской команде попрощалась с несколькими футболистами, клуб будет доигрывать сезон дублирующим составом.


"Томь" попрощалась со мной и рядом игроков. Директор звонил и сказал об этом. Объяснили, что расстаются с игроками, потому что нет бюджета. Хотят доигрывать сезон дублем", - цитирует Коченкова ТАСС.

Ранее сообщалось, что страж ворот досрочно вернулся из аренды в "Локомотив".
Теги: Коченков Томь
Сегодня, 13:28
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7
(1)
№7 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 14:18) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
скажите..вот зачем выходили в ПЛ?

Гинер три очка купил у них :)


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№6 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 14:13) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
SHIGA,
вот зачем?

анекдот из советских времен:

престарелый прапорщик пришел преподписывать контракт
- Петрович, какая тебе служба?! тебя уж ноги не носят!
- А руки-то - еще носят!
Регистрация: 16.03.2009
№5 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:00) #
  • -1
  •  (5)

Обмелела Томь. Не пора ли соединить её каналом с полноводной Невой.


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Зенитом звали маленькую облезлую собачонку с мохнатою мордой, злую и избалованную, с медалькой на ошейнике.
Регистрация: 15.07.2008
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:54) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: mikelo73
Томь -дорога идущая в ФНЛ

Это вариант для Томи оптимистичный.
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:46) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
скажите..вот зачем выходили в ПЛ?


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Оле, ола, вперёд Спартак Москва!
красно-белый, красно-белый красно-белый навсегда!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Батька (Сегодня, 13:35) #
  • -1
  •  (9)

Дьяков, Пугин, Самодин, Дудиев без команд не останутся ... их сейчас всекое дно Локо, Крылья, Урал, Газовик себе заберут !!
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 13:32) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Томь -дорога идущая в ФНЛ
Регистрация: 18.03.2012
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