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"Томь": Жиров, Яблонски, Тишкин и Дроппа расторгли контракты
Защитники Александр Жиров, Давид Яблонски и Максим Тишкин, а также полузащитник Лукаш Дроппа расторгли контракты с "Томью". Об этом сообщил спортивный директор томского клуба Игорь Кудряшов.
"Действительно, контракты с Александром Жировым, Давидом Яблонски и Лукашем Дроппой были расторгнуты по обоюдному согласию сторон, Максим Тишкин расторг свой контракт через палату по разрешению споров", - цитирует Кудряшова "Р-Спорт".
"Действительно, контракты с Александром Жировым, Давидом Яблонски и Лукашем Дроппой были расторгнуты по обоюдному согласию сторон, Максим Тишкин расторг свой контракт через палату по разрешению споров", - цитирует Кудряшова "Р-Спорт".
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