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"Томь": Жиров, Яблонски, Тишкин и Дроппа расторгли контракты

Защитники Александр Жиров, Давид Яблонски и Максим Тишкин, а также полузащитник Лукаш Дроппа расторгли контракты с "Томью". Об этом сообщил спортивный директор томского клуба Игорь Кудряшов.

"Действительно, контракты с Александром Жировым, Давидом Яблонски и Лукашем Дроппой были расторгнуты по обоюдному согласию сторон, Максим Тишкин расторг свой контракт через палату по разрешению споров", - цитирует Кудряшова "Р-Спорт".
Теги: Томь
Сегодня, 13:49
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5
(2)
№5 Написал: ADonskoi (Сегодня, 15:02) #
  • +1
  •  (1)

Больше всего обидно Кубани: ни себе, ни людям.
Регистрация: 17.07.2014
№4 Написал: yakov.avramovscky (Сегодня, 14:59) #
  • 0
  •  (0)

Я согласен со всеми - воровать - это также мастерство.[quote][/quote]
Регистрация: 17.12.2016
№3 Написал: mardn (Сегодня, 14:51) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
обидно должно быть командехам, у которых томь очки отобрала. Сейча по ней все катком будут проходить


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Если у зинки отнять голы из офсайдов, а также левые пенали и удаления соперников, то она будет на законном 12 месте
Регистрация: 14.12.2006
№2 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 14:32) #
  • +1
  •  (1)

pervii poshelllll
Регистрация: 8.12.2016
№1 Написал: 120220 (Сегодня, 13:59) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Урал»
один кандидат в ФНЛ есть
Регистрация: 29.07.2008
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