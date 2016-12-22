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Александр Кержаков не попал по мячу во время игры в гольф (видео)

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков выложил забавный видеоролик во время игры в гольф. Футболист неудачно пробил клюшкой по мячу.

"Ну и кто здесь не может попасть по мячу", - пошутил Кержаков под видеозаписью в Инстаграме.

ВИДЕО - здесь
Теги: Кержаков
Сегодня, 13:55
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9
(1)
№9 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 15:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Что неудивительно, впрочем... крежаковить, так кержаковить.

Кстати, "руками" бил, а не ротацией корпуса, что неправильно в принципе... Весь "зажатый" при ударе... Даже тренера не может нанять, или неспособный такой?
Регистрация: 24.09.2013
№8 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 14:50) #
  • 0
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да ну нах.... не верю....как саша мог не попасть....
Регистрация: 21.01.2016
№7 Написал: Андрей.. (Сегодня, 14:35) #
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Цитата: ALI BABA
Интересно,а как он в боулинг играет?

Вааще не вариант... Пальцы в дырки не попадают...
Регистрация: 22.12.2016
№6 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 14:29) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо» М
Интересно,а как он в боулинг играет?
Регистрация: 9.09.2013
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
у него изредка бывает, что промахивается..
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: ЯКУТ (Сегодня, 14:10) #
  • +4
  •  (4)

Ну и все так удивились...
Регистрация: 28.11.2016
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
blush
Регистрация: 22.08.2007
№2 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 14:00) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№1 Написал: Quincy (Сегодня, 13:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 2.09.2016
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