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Агент: Бикфалви хотел бы остаться в России, но только в топ-клубе
Полузащитник "Томи" Эрик Бикфалви хотел бы остаться играть в России, если получит предложение от одного из лидеров РФПЛ, заявил агент румынского футболиста Даниэль Драгош.
"Я думаю, что если удастся достичь договоренности с клубом, то Эрик все-таки покинет "Томь". У нас есть два-три предложения от российских клубов, и я полагаю, что решение о переходе мы примем в январе.
Приоритетным будет решение остаться в России в случае предложения от хорошего клуба. Те клубы, о которых идет речь в СМИ, то есть "Урал", "Оренбург" и другие, они не слишком интересны моему клиенту, их сложно назвать топ-клубами – в этом проблема.
Конечно, в футболе возможно все, но решение мы все-таки примем в январе. Россия подходит Эрику, поскольку он говорит по-русски, и ему нравится сама страна, но мы хотим хороший клуб, топ-клуб.
Также ведем переговоры с клубами из Европы, но пока по этому вопросу нет ничего конкретного. Трансферное окно в Европе открывается и закрывается в январе, будем исходить из этого", - цитирует агента "Р-Спорт".
"Я думаю, что если удастся достичь договоренности с клубом, то Эрик все-таки покинет "Томь". У нас есть два-три предложения от российских клубов, и я полагаю, что решение о переходе мы примем в январе.
Приоритетным будет решение остаться в России в случае предложения от хорошего клуба. Те клубы, о которых идет речь в СМИ, то есть "Урал", "Оренбург" и другие, они не слишком интересны моему клиенту, их сложно назвать топ-клубами – в этом проблема.
Конечно, в футболе возможно все, но решение мы все-таки примем в январе. Россия подходит Эрику, поскольку он говорит по-русски, и ему нравится сама страна, но мы хотим хороший клуб, топ-клуб.
Также ведем переговоры с клубами из Европы, но пока по этому вопросу нет ничего конкретного. Трансферное окно в Европе открывается и закрывается в январе, будем исходить из этого", - цитирует агента "Р-Спорт".
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