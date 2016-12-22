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Игорь Семшов станет помощником Сергея Кирьякова в "Арсенале"

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов войдет в тренерский штаб тульского "Арсенала".

"Соглашение будет подписано, скорее всего, после Нового года: договоренность есть, остались формальности. Я относительно давно разговаривал с президентом клуба Гурамом Аджоевым, генеральным директором Дмитрием Балашовым и помощником президента. Я только заканчивал учебу в ВШТ, присмотрелся уже к "Арсеналу". Примерно догадываюсь, что буду работать до конца сезона - это самый оптимальный срок, а дальше посмотрим по ситуации.

Если бы что-то уже поступило раньше, то, наверное, я был бы уже давно задействован. После окончания карьеры, кроме предложений от Аджоева, который пригласил меня в качестве куратора Народной лиги, и от "Матч ТВ", больше мне никто не звонил: как говорится, никому футболист Семшов больше не нужен.

Я, конечно, не питал иллюзий, но я футбольный человек и, думаю, мои знания пригодились бы тем клубам, которым я отдал не один десяток лет. Но я был к этому готов, хотя мы не живем в Европе, где великий клуб борется за своих игроков, предлагает им работу, но это Россия, это жизнь, от которой никуда не деться", – цитирует Семшова ТАСС.
Теги: Арсенал Тула Семшов
Сегодня, 14:31
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№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 14:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пельмень - в Челси, Семшов - в Арсенал - конявых на англоклубы потянуло smile Правда один Англию в Антарктиде разыскивает, второй - в Туле


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
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