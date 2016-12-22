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Игорь Семшов станет помощником Сергея Кирьякова в "Арсенале"
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов войдет в тренерский штаб тульского "Арсенала".
"Соглашение будет подписано, скорее всего, после Нового года: договоренность есть, остались формальности. Я относительно давно разговаривал с президентом клуба Гурамом Аджоевым, генеральным директором Дмитрием Балашовым и помощником президента. Я только заканчивал учебу в ВШТ, присмотрелся уже к "Арсеналу". Примерно догадываюсь, что буду работать до конца сезона - это самый оптимальный срок, а дальше посмотрим по ситуации.
Если бы что-то уже поступило раньше, то, наверное, я был бы уже давно задействован. После окончания карьеры, кроме предложений от Аджоева, который пригласил меня в качестве куратора Народной лиги, и от "Матч ТВ", больше мне никто не звонил: как говорится, никому футболист Семшов больше не нужен.
Я, конечно, не питал иллюзий, но я футбольный человек и, думаю, мои знания пригодились бы тем клубам, которым я отдал не один десяток лет. Но я был к этому готов, хотя мы не живем в Европе, где великий клуб борется за своих игроков, предлагает им работу, но это Россия, это жизнь, от которой никуда не деться", – цитирует Семшова ТАСС.
"Соглашение будет подписано, скорее всего, после Нового года: договоренность есть, остались формальности. Я относительно давно разговаривал с президентом клуба Гурамом Аджоевым, генеральным директором Дмитрием Балашовым и помощником президента. Я только заканчивал учебу в ВШТ, присмотрелся уже к "Арсеналу". Примерно догадываюсь, что буду работать до конца сезона - это самый оптимальный срок, а дальше посмотрим по ситуации.
Если бы что-то уже поступило раньше, то, наверное, я был бы уже давно задействован. После окончания карьеры, кроме предложений от Аджоева, который пригласил меня в качестве куратора Народной лиги, и от "Матч ТВ", больше мне никто не звонил: как говорится, никому футболист Семшов больше не нужен.
Я, конечно, не питал иллюзий, но я футбольный человек и, думаю, мои знания пригодились бы тем клубам, которым я отдал не один десяток лет. Но я был к этому готов, хотя мы не живем в Европе, где великий клуб борется за своих игроков, предлагает им работу, но это Россия, это жизнь, от которой никуда не деться", – цитирует Семшова ТАСС.
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