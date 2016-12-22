Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Агент: интерес "Локомотива" к Оздоеву есть, но конкретного предложения не было

Азор Гаргаев, агент полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева, прокомментировал интерес со стороны "Локомотива".

"Магомед сейчас в отпуске. На данный момент он игрок "Рубина", никаких подвижек пока нет. Ни одного предметного предложения мы не имеем. Но Оздоев не беспокоится по этому поводу, потому что в любой момент оно может появиться, и в этом случае мой клиент его рассмотрит.

Если говорить о "Локомотиве", то он проявляет определенный интерес. Магомед – воспитанник этой команды. К тому же, у Семина есть тенденция к возврату своих игроков в клуб. Но предметного предложения не было", – цитирует агента ТАСС.
Теги: Локомотив Оздоев
Сегодня, 14:42
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 15:12) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Вчера все болтали глупости СМИ и Интернет порталов.Сру
Регистрация: 18.03.2012
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.