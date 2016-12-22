Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:24
Василий Уткин: Роналду - киборг, гений мотивации, Месси - кривоногий коротышка, которого Бог одарил талантом (25)
Василий Уткин: Роналду - киборг, гений мотивации, Месси - кривоногий коротышка, которого Бог одарил талантом (25)
09:43
Лионель Месси может уехать в Китай, если не договорится о продлении контракта с "Барселоной" (7)
Лионель Месси может уехать в Китай, если не договорится о продлении контракта с "Барселоной" (7)
Агент: интерес "Локомотива" к Оздоеву есть, но конкретного предложения не было
Азор Гаргаев, агент полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева, прокомментировал интерес со стороны "Локомотива".
"Магомед сейчас в отпуске. На данный момент он игрок "Рубина", никаких подвижек пока нет. Ни одного предметного предложения мы не имеем. Но Оздоев не беспокоится по этому поводу, потому что в любой момент оно может появиться, и в этом случае мой клиент его рассмотрит.
Если говорить о "Локомотиве", то он проявляет определенный интерес. Магомед – воспитанник этой команды. К тому же, у Семина есть тенденция к возврату своих игроков в клуб. Но предметного предложения не было", – цитирует агента ТАСС.
"Магомед сейчас в отпуске. На данный момент он игрок "Рубина", никаких подвижек пока нет. Ни одного предметного предложения мы не имеем. Но Оздоев не беспокоится по этому поводу, потому что в любой момент оно может появиться, и в этом случае мой клиент его рассмотрит.
Если говорить о "Локомотиве", то он проявляет определенный интерес. Магомед – воспитанник этой команды. К тому же, у Семина есть тенденция к возврату своих игроков в клуб. Но предметного предложения не было", – цитирует агента ТАСС.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.