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Луис Адриано будет получать в "Спартаке" 4 миллиона евро за сезон

Форвард "Милана" Луис Адриано будет получать 4 миллиона евро за сезон после подписания трехлетнего контракта с московским "Спартаком", сообщает Сalciomercato.

"Спартак" договорился с итальянским клубом о переходе Луиса Адриано. Сумма трансфера составит 7 миллионов евро. Но бразилец взял паузу в несколько дней, чтобы обсудить с семьей переезд в Россию.
Теги: Адриано Милан Спартак
Сегодня, 18:18
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113
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№113 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 23:26) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Епанулись совсем пенсам отваливать столько!
Регистрация: 12.08.2009
№112 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 23:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сабака-бабака
у мну специально обученное жЫвотное есть - лис-юрист (у него просто папа лис , а второй папа юрист ) ...он всё подтирает ...языком как правило...

laughing


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№111 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 23:02) #
  • -1
  •  (1)

Адриано не будет в Спартаке...Федун не будет платить одному футболисту 4 ляма, это это не его метод управления клубом ,когда один будет в два раза больше получать основных футболистов.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№110 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 22:44) #
  • -2
  •  (4)

Black Fox,
опять вопросом на вопрос... ты , иудейка, не меняешься... забавный...
Цитата: Black Fox
А ты после того как отключаешь комп, говно с монитора оттираешь, или тебе и так пойдет?

а на куя ?... у мну специально обученное жЫвотное есть - лис-юрист (у него просто папа лис , а второй папа юрист ) ...он всё подтирает ...языком как правило...
Регистрация: 21.01.2016
№109 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:27) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Васильчикоff
а ты когда за монитором сидишь одеваешь клоунский колпак и нос накладной... ну чтоб визуально соответствовать образу?...

А ты после того как отключаешь комп, говно с монитора оттираешь, или тебе и так пойдет?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№108 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:23) #
  • -2
  •  (4)

Если, за 13 туров засандалит 18-20 голов , из этого 10 победных, то почему бы и нет?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№107 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 22:23) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
сказ о Спартаке..
Поздравляю Спартак с 70-летием!Спасибо Вам Дорогие наши Ветераны!
как же бы жили СМИ без Спартака..
Всех КБ с Праздником!
Шадрина сегодня было приятно увидеть..
Здоровья Вам,Дорогие наши!
Регистрация: 14.12.2011
№106 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Васильчикоff
хотя вроде как нельзя смеяться над слабоумными...

да я и не смеюсь...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№105 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 22:07) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Андрей..
толстожоп..... твоё фото в кольчуге и с мечом это вообще пистец....

laughing Дебилы такое любят. Даже Квартет И по этой их особенности проезжался... Помнится даже Выгребняк такой хурмой отличился - вся страна с него, опилка, ржала


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№104 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:00) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Васильчикоff
зловонный газ...смрад...кости под ногами...

это ты спартаковский дух описал?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№103 Написал: olegan кениг (Сегодня, 22:00) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Андрей..
utekay,
толстожоп..... твоё фото в кольчуге и с мечом это вообще пистец.... щеглов ты же такой задрот по жизни....)))

Так сюда скинь фото,вместе поржем
Регистрация: 19.03.2011
№102 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 21:59) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
тогда берите Пеле

Пиле - это ваши игры. То с ослами - "бензопиле" в 4 руки, то у них самозарождение Беглого Пиле в команде. То на болотах разом напиле бревен на пару сотен тумбочек, и всех в атаку


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№101 Написал: Конунг (Сегодня, 21:52) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Конунг
грубить и хамить не надо.

абсолютно с вами согласен! укажите своим невоспитанным товарисчам на это confused

Ай да ну вас, вам с блессингом хоть ссы в глаза все божья роса
Регистрация: 20.04.2016
№100 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:50) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: раз два три
Достаточно посмотреть на выигранные титулы и забитые мячи за карьеру и все станет ясно

тогда берите Пеле, он больше чем Дзюба забил


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№99 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 21:48) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
А кто круче Адриано или Дзюба?)

Адриано из табора слинял, а у древовидного мозгов не хватило smile


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№98 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:45) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: раз два три
А кто круче Адриано или Дзюба?)
Достаточно посмотреть на выигранные титулы и забитые мячи за карьеру и все станет ясно

Ну уже хорошо,что лучше Дзюбы.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№97 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:40) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: раз два три
Цитата: Витек 88-20
У нас Халк получал 5-ку. А здесь хотят дерево с оклалом в 4-и ляма купить. Если правда, вот свиней кинут на бабки...

Халк получал 7,и в 4 ляма лички могут поверить только вы,Федун никогда не платил такие деньги,Промес когда пришел получал на уровне Юсупова

Нутда, ты же рядом с Халком был при заключении контракта! Такое фуфло может только недалекий написать.Откуда Вы беретесь? Да Промесу и сейчас платят 10т.руб. в месяц. Вот скажи мне откуда ты этот бред берешь а??? Говорить можно все что угодно, нужно верить офиц. инфе.
p.s. Вы спорточи не в первый раз платите большую личку всякому хавну. Бариос тебе в пример. Так что заткни свое хавло.
Регистрация: 7.12.2016
№96 Написал: aimu Москва (Сегодня, 21:36) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Руководителям клуба и тренерскому штабу конечно виднее,но по мне, есть довольно большие риски. В Спартаке никто столько на сегодняшний день не получает, если Адриано станет лидером клуба, то вопросов не у кого не возникнет, а если вдруг что-то у него не пойдет? навряд ли конечно будут демарши на подобие: "я требую уважения" Но отличная внутренняя атмосфера в команде может и пострадать.
Регистрация: 20.11.2009
№95 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:23) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Конунг
грубить и хамить не надо.

абсолютно с вами согласен! укажите своим невоспитанным товарисчам на это confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№94 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:21) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А кто круче Адриано или Дзюба?)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№93 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:19) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Boss52
Каррере тоже есть над чем посмеяться.


Кмк, он человек тактичный, и взбалмошность свиней он старается не замечать. Насколько его хватит, трудно сказать, но скорее всего не надолго.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№92 Написал: Конунг (Сегодня, 21:17) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Конунг
два ваших товарища утекай и блессинг ведут себя очень не красиво. Они торчат на всех ветках где говорят про СПАРТАК, и торчат только для того чтобы нахамить и нагрубить, почитай их комменты. Вот поэтому и к ним отношение такое же

это неправда...хамство и грубость как раз исходит от свиней, которые не пропускают ни одной новости про Великолепный Зенит. Товарищ сам читать умеет и всё видит, зачем его учить.

А то, что я не пропускаю новости про Спартак...странно, если бы пропускал. Ведь вы самая народная, самая виликая команда, потому и интерес к ней всенародный, радоваться должны

Да, конечно ты прав СПАРТАК самая народная, самая вЕликая команда, очень рад , что это наконец то начало до тебя доходить, но вот только грубить и хамить не надо.
Регистрация: 20.04.2016
№91 Написал: rfgbnfy (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Boss52
Пошутил хорошо, по теме. Я то же пошучу: в Шахтере Адриано был хорош,почти как Бухаров в Рубине, когда на напа играет вся команда. Но ни Зенит ни Спартак в такой футбол не играют.

Согласен полностью,думою тут всё зависит от самого Адриано сможет он перестроиться,как Зе ЛУИШ? это одно. В Милане у него это не получилось,по этому и сидел на скамейке,хочется надеяться КАРРЕРА
знает,что с ним делать.
Регистрация: 25.07.2016
№90 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:13) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Amirovich
луческу угарает над свиньями =)

Да, он открыл для себя очень много нового о народной команде, ведь раньше то он с ними не пересекался, даже не играл(где??).
Если мы когда и увидим улыбающегося Луческу, то всенепременно, в каком-нибудь разговоре о спартаке.

К примеру, сейчас умные спартаковцы обсуждают трансфер Месси. Почему их затронул этот вопрос, остается только догадываться. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№89 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:11) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Конунг
два ваших товарища утекай и блессинг ведут себя очень не красиво. Они торчат на всех ветках где говорят про СПАРТАК, и торчат только для того чтобы нахамить и нагрубить, почитай их комменты. Вот поэтому и к ним отношение такое же

это неправда...хамство и грубость как раз исходит от свиней, которые не пропускают ни одной новости про Великолепный Зенит. Товарищ сам читать умеет и всё видит, зачем его учить.

А то, что я не пропускаю новости про Спартак...странно, если бы пропускал. Ведь вы самая народная, самая виликая команда, потому и интерес к ней всенародный, радоваться должны


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№88 Написал: myzetinsuperclub (Сегодня, 21:05) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Эх, «Зенит», «Зенит» непобедимый,
Песней мы тебе прибавим сил.
Ты — наш Бог, ты — самый лучший в мире,
Мы тебя вовек не предадим.


Олдовый болельщик зенита с 2007 года!!ВПЕРЕД ПИТЕР ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ


--------------------
Болею за зенит с 2007
Регистрация: 6.10.2016
№87 Написал: Конунг (Сегодня, 21:05) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Boss52
Цитата: olegan
Цитата: Boss52
А зачем грубить? Имеешь, что сказать - скажи. А если сказать нечего, то общайся таким способом с себеподобными.

Я буду общаться так,как считаю нужным и хавать лабуду которую несут всякие блессинги и утекаи не собираюсь,если о них так пишут,значит они этого заслужили....


Так "хавать" или не "хавать" каждый решает сам. Не нравится "в игнор". Грубить-то зачем?

Цитата: Конунг
Цитата: Boss52
Цитата: Конунг
Только что в новостях услышал по лайф ньюс: Лионель Андрес Месси запросил у Барселоны зарплату в 50 млн. евро. Каталонцы схватились за голову, но на горизонте замаячили китайцы smiley


Я это прочитал еще утром. Как говорится Федуну карты в руки.

Да не, Федун не потянет smile , может Газпром со товарищи smile ?

За Миллера тоже сомневаюсь. Не по Сеньке шапка.

Кароч не поедет он к нам laughing
Регистрация: 20.04.2016
№86 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:04) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Amirovich
луческу угарает над свиньями =)


Каррере тоже есть над чем посмеяться.
Регистрация: 29.11.2014
№85 Написал: Конунг (Сегодня, 21:03) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Boss52
Цитата: olegan
Цитата: Boss52
А зачем грубить? Имеешь, что сказать - скажи. А если сказать нечего, то общайся таким способом с себеподобными.

Я буду общаться так,как считаю нужным и хавать лабуду которую несут всякие блессинги и утекаи не собираюсь,если о них так пишут,значит они этого заслужили....


Так "хавать" или не "хавать" каждый решает сам. Не нравится "в игнор". Грубить-то зачем?

Дружище, я человек не злобивый, но вот эти два ваших товарища утекай и блессинг ведут себя очень не красиво. Они торчат на всех ветках где говорят про СПАРТАК, и торчат только для того чтобы нахамить и нагрубить, почитай их комменты. Вот поэтому и к ним отношение такое же
Регистрация: 20.04.2016
№84 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:02) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: olegan
Цитата: Boss52
А зачем грубить? Имеешь, что сказать - скажи. А если сказать нечего, то общайся таким способом с себеподобными.

Я буду общаться так,как считаю нужным и хавать лабуду которую несут всякие блессинги и утекаи не собираюсь,если о них так пишут,значит они этого заслужили....


Так "хавать" или не "хавать" каждый решает сам. Не нравится "в игнор". Грубить-то зачем?

Цитата: Конунг
Цитата: Boss52
Цитата: Конунг
Только что в новостях услышал по лайф ньюс: Лионель Андрес Месси запросил у Барселоны зарплату в 50 млн. евро. Каталонцы схватились за голову, но на горизонте замаячили китайцы smiley


Я это прочитал еще утром. Как говорится Федуну карты в руки.

Да не, Федун не потянет smile , может Газпром со товарищи smile ?

За Миллера тоже сомневаюсь. Не по Сеньке шапка.
Регистрация: 29.11.2014
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