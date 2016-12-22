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"ПСЖ" официально объявил о продлении контракта с Тьяго Силвой

"ПСЖ" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Тьяго Силвой на два года.

Новое соглашение 32-летнего бразильского футболиста с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2020 года.

"Для меня большое удовольствие продлить мой контракт с "ПСЖ". Я очень горд быть капитаном этой команды, которая выиграла все во Франции в прошлые два сезона и добилась уважения во всей Европе благодаря своему выступлению в Лиге чемпионов. У нас все еще есть большие мечты. Убежден, что мы сумеем исполнить их и продолжим делать наших болельщиков счастливыми", — заявил Тьяго Силва.

"Газета.ру"
Теги: Силва ПСЖ
Сегодня, 19:11
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