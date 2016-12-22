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Диафра Сахо пропустит Кубок Африки из-за травмы

Нападающий "Вест Хэма" Диафра Сахо не примет участия в Кубке африканских наций, сообщает BBC.

Форвард сборной Сенегала выбыл на восемь недель из-за травмы спины. Турнир стартует 14 января.
Сегодня, 19:18
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