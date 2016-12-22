Райан Бабел покинет "Депортиво" по семейным обстоятельствам

Нападающий "Депортиво" Райан Бабел рассказал, что покинет испанский клуб в зимнее трансферное окно по семейным обстоятельствам.



"Не думал. что смогу закрепиться в "Депортиво", но я уже несколько месяцев не видел свою семью. Пока нет единого решения на счёт будущего клуба. Есть предложения от "Бешикташа" и ещё нескольких клубов", - цитирует футболиста Marca.