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Райан Бабел покинет "Депортиво" по семейным обстоятельствам

Нападающий "Депортиво" Райан Бабел рассказал, что покинет испанский клуб в зимнее трансферное окно по семейным обстоятельствам.

"Не думал. что смогу закрепиться в "Депортиво", но я уже несколько месяцев не видел свою семью. Пока нет единого решения на счёт будущего клуба. Есть предложения от "Бешикташа" и ещё нескольких клубов", - цитирует футболиста Marca.
Теги: Депортиво
Сегодня, 19:22
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