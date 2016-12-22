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"Кристал Пэлас" отправил в отставку Алана Пардью

"Кристал Пэлас" уволил главного тренера Алана Пардью, сообщает BBC.

Поводом для отставки послужили неудовлетворительные результаты команды в чемпионате Англии.

Пардью возглавил "Кристал Пэлас" в январе 2015 года.
Теги: Пардью Кристал Пэлас
Сегодня, 19:36
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(2)
№5 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 20:45) #
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Элардайс?


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№4 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 20:13) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
вот и место для толстого Леньки

КП КВН не любят. Пельмень им там только в роли уборщицы пригодится


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (2)

ну и хрен с ним
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:53) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
вот и место для толстого Леньки освободилось)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 19:50) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
worried


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
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