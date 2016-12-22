"Кристал Пэлас" отправил в отставку Алана Пардью

"Кристал Пэлас" уволил главного тренера Алана Пардью, сообщает BBC.



Поводом для отставки послужили неудовлетворительные результаты команды в чемпионате Англии.



Пардью возглавил "Кристал Пэлас" в январе 2015 года.