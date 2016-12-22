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Марко Верратти: меня все устраивает в "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти заявил, что не собирается покидать команду из Парижа.

Об интересе к Верратти ранее сообщалось со стороны итальянских клубов.

"Меня все устраивает в ПСЖ. Нет причин, из-за которых я могу покинуть команду. Слова агента? Он хотел сказать только то, что сложно провести всю свою карьеру в одном клубе. Думаю, всем ясна разница между "трудно" и "невозможно", - цитирует Верратти Sky Sports.
Теги: Верратти ПСЖ
Сегодня, 21:52
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