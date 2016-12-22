Марко Верратти: меня все устраивает в "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти заявил, что не собирается покидать команду из Парижа.



Об интересе к Верратти ранее сообщалось со стороны итальянских клубов.



"Меня все устраивает в ПСЖ. Нет причин, из-за которых я могу покинуть команду. Слова агента? Он хотел сказать только то, что сложно провести всю свою карьеру в одном клубе. Думаю, всем ясна разница между "трудно" и "невозможно", - цитирует Верратти Sky Sports.