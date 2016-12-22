Джеймс Маккарти выбыл на три недели

Полузащитник "Эвертона" Джеймс Маккарти, получивший повреждение в матче с "Ливерпулем", выбыл примерно на три недели, информирует Sky Sports.



У 26-летнего ирландца диагностирована травма подколенного сухожилия.