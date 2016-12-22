Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
22:46
Анзор Кавазашвили: "Спартак" только сформировался, но уже одни уходят, другие - травмированы (2)
Анзор Кавазашвили: "Спартак" только сформировался, но уже одни уходят, другие - травмированы (2)
21:25
Хуанде Рамос уволен из "Малаги" (2)
Хуанде Рамос уволен из "Малаги" (2)
19:49
Денис Глушаков: я бы никогда не попросил тренерский штаб взять в команду какого-либо игрока (14)
Денис Глушаков: я бы никогда не попросил тренерский штаб взять в команду какого-либо игрока (14)
"Вест Бромвич" хочет купить Моргана Шнедерлена
"Вест Бромвич Альбион" намерен выкупить у "Манчестер Юнайтед" права на полузащитника Моргана Шнедерлена, сообщает The Telegraph.
Напомним, что полузащитник провел в составе "МЮ" лишь 14 минут в АПЛ и хочет сменить клуб. "Дрозды" готовы выложить за игрока 18 миллионов фунтов стерлингов, что будет трансферным рекордом для клуба. Правда, самому футболисту придется пойти на понижение зарплаты, ведь в стане манкунианцев он зарабатывает 120 тысяч фунтов в неделю, что не устраивает "ВБА".
Напомним, что полузащитник провел в составе "МЮ" лишь 14 минут в АПЛ и хочет сменить клуб. "Дрозды" готовы выложить за игрока 18 миллионов фунтов стерлингов, что будет трансферным рекордом для клуба. Правда, самому футболисту придется пойти на понижение зарплаты, ведь в стане манкунианцев он зарабатывает 120 тысяч фунтов в неделю, что не устраивает "ВБА".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.