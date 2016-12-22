"Вест Бромвич" хочет купить Моргана Шнедерлена

"Вест Бромвич Альбион" намерен выкупить у "Манчестер Юнайтед" права на полузащитника Моргана Шнедерлена, сообщает The Telegraph.



Напомним, что полузащитник провел в составе "МЮ" лишь 14 минут в АПЛ и хочет сменить клуб. "Дрозды" готовы выложить за игрока 18 миллионов фунтов стерлингов, что будет трансферным рекордом для клуба. Правда, самому футболисту придется пойти на понижение зарплаты, ведь в стане манкунианцев он зарабатывает 120 тысяч фунтов в неделю, что не устраивает "ВБА".