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Жано Ананидзе: в перерыве матча с "Тереком" дрались человек 8 - русские против легионеров

Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе рассказал о драке в раздевалке в перерыве матча с «Тереком» в 2011 году (4:2).

– 2011-й, Грозный, драка в спартаковской раздевалке стенка на стенку. Где вы были в этот момент?

– Вышел из туалета – и тут заваруха…

– Присоединились?

– Нет. Участвовали человек восемь. В концовке тайма Пареха и Дима Комбаров не поделили, кому бить штрафной. Слово за слово, в раздевалке продолжили. И понеслось. С одной стороны русские, с другой – легионеры.

– Кто кого?

– Ничья. Кулаками махали, бутсы летали, но никому по лицу не попали. Ребята быстро разняли.

– После такого, да при счете 0:2, команда должна развалиться. А «Спартак» за второй тайм забил четыре и победил – 4:2!

– Сами были в шоке. Кто-то сказал по дороге на поле: «Вон там надо драться, а не между собой…». Вышли злые, заведенные – и разорвали «Терек». В самолете Пареха с Комбаровым помирились, вместе отмечали победу.

СЭ
Теги: Джано Спартак
Сегодня, 00:29
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(6)
№2 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 03:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот поэтому и нельзя отменять отменять лимит, а то наших побьют однозначно.?


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 02:19) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Чуба вон прическу попортил лодыгину, и норм)


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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