Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Каряка: Селихову для сравнения с Акинфеевым еще очень много нужно работать

Старший тренер "Амкара" Андрей Каряка оценил работу бывшего голкипера пермской команды Александра Селихова, который перешел в "Спартак".

"Саша – очень одарённый и трудолюбивый вратарь. В прошлом сезоне, когда он только подтягивался из второй команды, Селихов вообще не впечатлял. Совершал какие-то совсем детские ляпы, ошибался, не был надёжен. Но работал с таким желанием, что прямо на глазах набирал уверенность. Плюс, благодаря сильному характеру начал оправдывать доверие в основе.

Сравнения с Акинфеевым? Они действительно похожи универсализмом. У Селихова очень хорошая реакция, прыгучесть, игра ногами, он уверенно действует на выходах, психологически устойчив. В общем, у него есть всё, чтобы играть на очень высоком уровне. Но для полноценного сравнения с Акинфеевым Саше ещё очень много нужно работать.

Общался ли он со мной перед уходом в "Спартак"? Общался, конечно. А что нам, отговаривать что ли? "Спартак" идёт на первом месте, по игре команда тоже была сильнее остальных. Тут только радоваться остаётся, что Селихов переходит в такой сильный клуб. Мы с ним хорошо общаемся. Будет скучно – я всегда на связи", - цитирует Каряку "Чемпионат".
Теги: Селихов Спартак Каряка
Сегодня, 00:41
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.