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"Рома" дома добилась уверенной победы над "Кьево"

"Рома" Лучано Спаллетти на домашнем стадионе "Олимпико" обыграла "Кьево" (3:1).

Чемпионат Италии. 18 тур

"Рома" - "Кьево" - 3:1

Голы: Гузман, 37, Эль-Шаарави, 45+1, Джеко, 52, Перотти, 90+3

"Рома": Щенсны, Вермален, Фасио, Рюдигер, Перес,Эмерсон, Найнгголан, Салах (Перотти, 82), Джеко (Итурбе, 90+1), Эль-Шаарави.

"Кьево": Соррентино, Фрей, Дайнелли, Гамберини, Иско (Коста, 41), Ригони, Гузман, Радованович, Бирса (Бастьен, 59), Инглесе (Пеллисье, 75), Меджорини

Предупреждения: Дайнелли, 45, Ригони, 88.
Теги: Рома Кьево
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