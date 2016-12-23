"Наполи" на последней минуте спасся от поражения в игре против "Фиорентины"

"Наполи" смог уйти от поражения в гостевом матче против "Фиорентины" в рамках 18-го тура Серии А. Неаполитанцы с 35-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, "фиалки" - на девятом (27 очков).



Чемпионат Италии. 18 тур



"Фиорентина" - "Наполи" - 3:3



Голы: Инсинье, 24, Бернардески, 51, Мертенс, 68, Бернардески, 69, Габбьядини, 90+4 (пен.)



"Фиорентина": Тэтэрушану, Сальседо, Оливера, Томович, Астори, Бадель (Санчес, 73), Кристофоро (Сарате, 73), Фалеро, Кьеза (Дикс, 87), Калинич, Бернардески



"Наполи": Рейна, Хюсай, Гулам, Альбиоль, Кирикеш (Максимович, 43), Диавара (Габбьядини, 86), Зелиньски (Аллан, 70), Гамшик, Мертенс, Кальехон, Инсинье



Предупреждения: Альбиоль, 1, Калинич, 3, Рейна, 45+1, Оливера, 45+3, Максимович, 50, Томович, 53, Бернардески, 70, Сарате, 83.