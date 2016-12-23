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Соперник "Зенита" в Лиге Европы одержал победу в чемпионате Бельгии

"Андерлехт" в рамках 20-го тура чемпионата Бельгии в гостях выиграл у "Гента". Напомним, "Андерлехт" является соперником "Зенита" на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

Чемпионат Бельгии. 20-й тур.

"Гент" - "Андерлехт" - 2:3

Голы: Миличивич, 25, 87 (пен.) - Теодорчик, 29, 56, Кипчу, 74.

Удаления: Эсити, 37 - нет.
Теги: Андерлехт Гент
Сегодня, 01:01
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