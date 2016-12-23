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Максим Калиниченко: Дзюба, будь мужиком, скажи, что с тобой сделали в "Спартаке"!

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко высказал мнение о нападающем Артеме Дзюбе и его решении перейти в "Зенит".

"Артем свой выбор сделал - Дзюба хотел трофеев. Но я не могу ему пожелать, чтобы он эти трофеи в той команде получал. Болею не за Дзюбу, а за "Спартак". Артема знаю – он упертый и по-спортивному злой. Да, много говорит. И не договаривает.

Артем обижен за что-то на "Спартак", но из-за чего именно, не говорит. Скажи, что с тобой сделали в "Спартаке", будь до конца мужиком! Мол, так и так, "Спартак" со мной сделал то-то, поэтому в каждой игре с ним стану рвать и метать. Это я рассуждаю как рядовой болельщик", - цитирует Калиниченко "Советский спорт".
Теги: Калиниченко Спартак Дзюба
Сегодня, 01:04
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24
(10)
№24 Написал: barsenal Уфа (Сегодня, 03:58) #
  • 0
  •  (0)

Он может играть хорошо - если в хорошей форме..
Регистрация: 1.06.2014
№23 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 03:41) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Единственный совет Дзюбе: Никогда не говори "никогда".

А так мужик конечно.


Он обещал сказать все позднее.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009
№22 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 03:25) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Алекс Веселин
Просто у вас в клубе считается хорошим тоном поступать по свински со своими воспитанниками

не только с ними, до сих пор в шоке, как с Андреем Тихоновым поступили
Регистрация: 11.01.2009
№21 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 03:00) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: rooiwit
ЦСКА и «Зенит» – самые принципиальные соперники. И на футбольном поле, выходя против «Зенита» и ЦСКА, доказываю, что для меня это – враги номер один. Сейчас я думаю, что никогда туда не перейду»

— Артем Дзюба, 2013 год.


Молодой был, мозгов не было ещё))
Регистрация: 17.02.2008
№20 Написал: rooiwit (Сегодня, 02:39) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Алекс Веселин
Цитата: rooiwit
art83,
Нормально,он сильнее Дзюбы даже в таком состоянии:)хотя чтобы быть сильнее Дзюбы сильно стараться не надо

Дзюба вам в каждом матче забивает smile

И это сразу сделало его сильным нападающим?аналитика от коней как всегда на уровне
Регистрация: 22.12.2016
№19 Написал: Алекс Веселин (Сегодня, 02:13) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: rooiwit
art83,
Нормально,он сильнее Дзюбы даже в таком состоянии:)хотя чтобы быть сильнее Дзюбы сильно стараться не надо

Дзюба вам в каждом матче забивает smile
Регистрация: 25.09.2016
№18 Написал: rooiwit (Сегодня, 02:01) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
Одны п1дарас1пля на этом сайте, один я Дед Мороз.. отправляют парня Москвича в аренду в Томск, по статистике в таких случаях футболист можно сказать ломается и дальше верх в футболе не пробивается. Дзюба в Томске" для команды Месси и Рональду вместе взятые, уважаемый Непомнящий восторге от него, возвращение опять в Москву... опять он не подходит команде , опять в переферию , но уже на юг, блестящий сезон в Ростове и кубок страны в придачу.. опять Москва и блестящая игра с голами в начале сезона в Спартаке... но вмешались обычные футбольные дела, Рондона продают в Англию и взамен Зенит " предлагает Дзюбе контракт естественно лучшими финансами, чем в Спартаке"..Дзюба обращается к руководству, вот такие дела, Зенит" предлагает столько то, если вы дадите столько же я остаюсь иначе конечно уйду.. не сошлись в деньгах.. все конец фильма. А, Дзюба мужик, настоящий мужик, не побоялся, что и Спартак покинет и в Зените не получится, рискнул.. как говорится, кто не рискует не пьёт шампанское в Монако.. сегодня у Дзюбы есть все и гонорар лучше, чем в Спартаке, основной игрок и при Халке и сегодня, основнее не бывает, игрок сборной, в его игре и много нового, знает Артём, что Бог его не наградил выдающимся талантом и это компенсируются за счёт огромного труда..Дзюба действительно красава

Че напился там или истинный поклонник этой деревяги?Он как ушел столько помоев вылил на Спартак,говорил что типа Спартак для него уже не родной клуб и тд,просто достаточно все его интервью почитать после ухода.Из Спартака много людей уходило Но вот есть, скажем, Тихонов, который тоже расстался с клубом не на высокой ноте,а есть Дзюба. Что называется - почувствуйте разницу. Есть Люди, а есть Дзюбы,бомжам еще аукнется,уже был один звоночек после игры с Краснодаром.
Регистрация: 22.12.2016
№17 Написал: tab1946 Лондон (Сегодня, 01:58) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не Дзюбиньо надо сажать на кукан это балабольная проститутка и еще варюга
Регистрация: 1.04.2013
№16 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:57) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: art83
Цитата: rooiwit
Да нечего с ним там не делали,обычная футбольная проститутка и вор карманник,что он может сказать?то что ему отказали зарплату в 2 раза повышать или что?Если бы не было лимита сидел бы артемка на банке сейчас и в нападении играл бы какой нить Абелардо из Бразилии

Нечего у вас скоро Адриано будет играть joy .Так что все нормально.

Думаю, МаКар знает, что делает , и как оживить Адриано..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№15 Написал: rooiwit (Сегодня, 01:52) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
art83,
Нормально,он сильнее Дзюбы даже в таком состоянии:)хотя чтобы быть сильнее Дзюбы сильно стараться не надо
Регистрация: 22.12.2016
№14 Написал: Алекс Веселин (Сегодня, 01:49) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: Алекс Веселин
Цитата: Пивовед
Цитата: Black Fox
Цитата: rooiwit
обычная футбольная проститутка и вор карманник

Спартаковская закалка!

Мы его отдельно от коллектива для вас выращивали.

прое6али очередного воспитанника своего вот и все. Сычев, Самедов, Торбинский, Дзюба продолжение следует...

Вот про Сычева не надо ни упоминать, ни звездеть, если не владеешь матчастью..
Остальных- берите всё ведро себе..

Сычев всего лишь один из тех, кто ушел из спама со скандалом хлопнув дверью вот и все. Просто у вас в клубе считается хорошим тоном поступать по свински со своими воспитанниками
Регистрация: 25.09.2016
№13 Написал: art83 (Сегодня, 01:44) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rooiwit
Да нечего с ним там не делали,обычная футбольная проститутка и вор карманник,что он может сказать?то что ему отказали зарплату в 2 раза повышать или что?Если бы не было лимита сидел бы артемка на банке сейчас и в нападении играл бы какой нить Абелардо из Бразилии

Нечего у вас скоро Адриано будет играть joy .Так что все нормально.
Регистрация: 17.09.2010
№12 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 01:44) #
  • -8
  •  (18)
Болеет за:
«Химки»
Одны п1дарас1пля на этом сайте, один я Дед Мороз.. отправляют парня Москвича в аренду в Томск, по статистике в таких случаях футболист можно сказать ломается и дальше верх в футболе не пробивается. Дзюба в Томске" для команды Месси и Рональду вместе взятые, уважаемый Непомнящий восторге от него, возвращение опять в Москву... опять он не подходит команде , опять в переферию , но уже на юг, блестящий сезон в Ростове и кубок страны в придачу.. опять Москва и блестящая игра с голами в начале сезона в Спартаке... но вмешались обычные футбольные дела, Рондона продают в Англию и взамен Зенит " предлагает Дзюбе контракт естественно лучшими финансами, чем в Спартаке"..Дзюба обращается к руководству, вот такие дела, Зенит" предлагает столько то, если вы дадите столько же я остаюсь иначе конечно уйду.. не сошлись в деньгах.. все конец фильма. А, Дзюба мужик, настоящий мужик, не побоялся, что и Спартак покинет и в Зените не получится, рискнул.. как говорится, кто не рискует не пьёт шампанское в Монако.. сегодня у Дзюбы есть все и гонорар лучше, чем в Спартаке, основной игрок и при Халке и сегодня, основнее не бывает, игрок сборной, в его игре и много нового, знает Артём, что Бог его не наградил выдающимся талантом и это компенсируются за счёт огромного труда..Дзюба действительно красава
Регистрация: 17.03.2008
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:36) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Drumer
признайся, что с тобой сделал, ДеЗеув!

Эк тебе свербит..

Цитата: Ли Харви Освальд
Цитата: Пивовед
Данунакуй, это не наш метод..

Скорей всего именно не уделили ему внимание - и ему оставалось только перейти к тем, кто таких методов не избегает - к команде сплошных хустириксенов голубого цвета. Вот Калина его этим и подкалывает


Хустириксен- это,конечно, нечто.. Сесть мужику да не на колени- и ничего .. Милуются одни, а сглатывает Вираж...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 01:30) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Данунакуй, это не наш метод..

Скорей всего именно не уделили ему внимание - и ему оставалось только перейти к тем, кто таких методов не избегает - к команде сплошных хустириксенов голубого цвета. Вот Калина его этим и подкалывает


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№9 Написал: rooiwit (Сегодня, 01:29) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА и «Зенит» – самые принципиальные соперники. И на футбольном поле, выходя против «Зенита» и ЦСКА, доказываю, что для меня это – враги номер один. Сейчас я думаю, что никогда туда не перейду»

— Артем Дзюба, 2013 год.
Регистрация: 22.12.2016
№8 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 01:23) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
признайся, что с тобой сделал, ДеЗеув!
Регистрация: 11.01.2009
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:22) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Алекс Веселин
Цитата: Пивовед
Цитата: Black Fox
Цитата: rooiwit
обычная футбольная проститутка и вор карманник

Спартаковская закалка!

Мы его отдельно от коллектива для вас выращивали.

прое6али очередного воспитанника своего вот и все. Сычев, Самедов, Торбинский, Дзюба продолжение следует...

Вот про Сычева не надо ни упоминать, ни звездеть, если не владеешь матчастью..
Остальных- берите всё ведро себе..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: Алекс Веселин (Сегодня, 01:19) #
  • -7
  •  (21)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: Black Fox
Цитата: rooiwit
обычная футбольная проститутка и вор карманник

Спартаковская закалка!

Мы его отдельно от коллектива для вас выращивали.

прое6али очередного воспитанника своего вот и все. Сычев, Самедов, Торбинский, Дзюба продолжение следует...
Регистрация: 25.09.2016
№5 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 01:19) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Это явно не по адресу - это трепло мужиком быть не может.
Регистрация: 1.12.2014
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:16) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: rooiwit
обычная футбольная проститутка и вор карманник

Спартаковская закалка!

Мы его отдельно от коллектива для вас выращивали.
Как видим - он с детства за Зенит.
Этг и дало негативный отпечаток..
Но вам же все равно, правда ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:14) #
  • -11
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rooiwit
обычная футбольная проститутка и вор карманник

Спартаковская закалка!


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: rooiwit (Сегодня, 01:11) #
  • +8
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Да нечего с ним там не делали,обычная футбольная проститутка и вор карманник,что он может сказать?то что ему отказали зарплату в 2 раза повышать или что?Если бы не было лимита сидел бы артемка на банке сейчас и в нападении играл бы какой нить Абелардо из Бразилии
Регистрация: 22.12.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:08) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Данунакуй, это не наш метод..
Может, его просто побили..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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