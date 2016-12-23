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"Атлетик" разобрался с "Расингом" и прошел в 1/8 финала Кубка Испании

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании "Атлетик" дома разгромил "Расинг" и вышел в 1/8 финала турнира. В первой игре клуб из Бильбао победил со счетом 2:1.

Также дальше прошли "Сельта", переигравшая "Мурсию" (1:0), а также "Алавес", разгромивший "Химнастик" (3:0).

Кубок Испании. 1/16 финала

"Атлетик" Б - "Расинг" - 3:0

Голы: Этчейта, 17, Гарсия, 47, Уильямс, 72

"Атлетик" Б: Ираисос, Лекуэ, Баленсиага, Этчейта, Лапорт, Сан-Хосе, Рико (Итурраспе, 64), Гарсия (Эрасо, 62), Уильямс, Адурис (Сусаета, 61), Муньяин

"Расинг": Каррал, Алонсо (Камус, 70), Кастаньеда, Льорка, Сантамария, Пенья, Пикос, Алонсо (Пена, 75), Кулибали (Боладо, 66), Акино, Кинтана

Предупреждения: Пенья, 40.
Теги: Атлетик Расинг
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