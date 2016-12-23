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15-летний форвард "Дженоа" повторил рекорд Серии А

15-летний нападающий "Дженоа" Пьетро Пеллегри дебютировал в серии А в матче против "Торино" (0:1).

Юный форвард, точный возраст которого составляет 15 лет 280 дней, повторил итальянский рекорд знаменитого игрока "Ромы" Амедео Амадеи.

Амадеи также провел свой первый матч за римский клуб 2 мая 1937 в 15-летнем возрасте.

15-летний форвард "Дженоа" повторил рекорд Серии А


Sports.ru
Теги: Дженоа
Сегодня, 01:43
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