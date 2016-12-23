15-летний форвард "Дженоа" повторил рекорд Серии А

15-летний нападающий "Дженоа" Пьетро Пеллегри дебютировал в серии А в матче против "Торино" (0:1).Юный форвард, точный возраст которого составляет 15 лет 280 дней, повторил итальянский рекорд знаменитого игрока "Ромы" Амедео Амадеи.Амадеи также провел свой первый матч за римский клуб 2 мая 1937 в 15-летнем возрасте.