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15-летний форвард "Дженоа" повторил рекорд Серии А
15-летний нападающий "Дженоа" Пьетро Пеллегри дебютировал в серии А в матче против "Торино" (0:1).
Юный форвард, точный возраст которого составляет 15 лет 280 дней, повторил итальянский рекорд знаменитого игрока "Ромы" Амедео Амадеи.
Амадеи также провел свой первый матч за римский клуб 2 мая 1937 в 15-летнем возрасте.
Sports.ru
Юный форвард, точный возраст которого составляет 15 лет 280 дней, повторил итальянский рекорд знаменитого игрока "Ромы" Амедео Амадеи.
Амадеи также провел свой первый матч за римский клуб 2 мая 1937 в 15-летнем возрасте.
Sports.ru
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