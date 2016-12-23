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Валерий Газзаев: продолжаю настаивать на необходимости отмены лимита на легионеров

Известный отечественный тренер и функционер Валерий Газзаев рассказал о своем видении реформирования российского футбола.

"Футбол – как, впрочем, и другие игровые виды спорта – нуждается в схеме гибкого налогообложения для частных инвесторов и государственно-частных компаний и корпораций. Средства из федерального и региональных бюджетов должны идти на поддержку массового физкультурного движения, на развитие детско-юношеского спорта, на строительство спортивной инфраструктуры.

А профессиональные клубы должен финансировать частный капитал – и нам, в свою очередь, необходимо продумать законодательную базу, дающую преференции тем, кто вкладывает деньги в спорт высших достижений. Об этом, в частности, говорилось на Президентском совете по спорту в октябре.

Кроме того, я продолжаю настаивать на необходимости отмены лимита на легионеров в российском футболе. Это позволит создать конкурентную среду. А также следует продумать стратегию, которая будет способствовать росту молодых игроков", - цитирует Газзаева "СЭ".
Теги: Газзаев
Сегодня, 01:46
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
А про УКРОП ни слова..
Почему- то...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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