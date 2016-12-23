ФИФА пригрозила "Днепру" переводом в первую лигу

Федерация футбола Украины и "Днепр" получили письмо-предупреждение от ФИФА.Если днепровский клуб до 18 января 2017 года не погасит долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса, то 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе "Днепра" в Первую лигу Украины."Днепр" в этом сезоне уже был лишен шести очков за невыплату долгов. Более того, клубу грозит еще несколько очковых штрафов из-за долгов перед другими агентами, игроками и тренерами. Сейчас команда занимает в чемпионате Украины десятое место, в двух очках от зоны вылета.