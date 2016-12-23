"Эспаньол" вылетел из Кубка Испании, уступив по пенальти представителю Сегунды

"Эспаньол" вылетел из Кубка Испании, проиграв на стадии 1/16 финала представителю Сегунды "Алькоркону". Напомним, оба матча между командами в основное время завершились со счетом - 1:1.



Кубок Испании. 1/16 финала.



"Эспаньол" - "Алькоркон" - 1:1 (по пен. - 3:4)



Голы: Хименес, 20 (0:1); Перес, 84 (1:1)



"Эспаньол": Химене, О. Дуарте, Р. Дуарте (Кариколь, 66), Рейес, Лопес, Хурадо, Рейес (Мелендо, 46), Фуэго, Пьятти, Морено, Кайседо (Перес, 46)



"Алькоркон": Хименес, Бельвис, Вега, Нелсон, Эльхесабаль, Плано, Рей (Перес, 61), Торибио, Тропи, Алехо (Родригес, 75), Теро (Дельгадо, 87)