Обамейянг, Мане и Марез остались в тройке претендентов на приз лучшему игроку Африки

Определены трое претендентов на награду лучшему африканскому игроку 2016 года.На приз претендуют нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейянг (Габон), форвард "Ливерпуля" Садио Мане (Сенегал) и полузащитник "Лестер Сити" Рияд Марез (Алжир).В ранее объявленном списке из пяти претендентов помимо вышеназванных игроков присутствовали Мохамед Салах ("Рома", Египет) и Ислам Слимани ("Лестер", Алжир).Победитель будет оглашен на церемонии, которая состоится в четверг, 5 января, в Абудже (Нигерия).