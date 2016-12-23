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Обамейянг, Мане и Марез остались в тройке претендентов на приз лучшему игроку Африки

Определены трое претендентов на награду лучшему африканскому игроку 2016 года.

На приз претендуют нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейянг (Габон), форвард "Ливерпуля" Садио Мане (Сенегал) и полузащитник "Лестер Сити" Рияд Марез (Алжир).

В ранее объявленном списке из пяти претендентов помимо вышеназванных игроков присутствовали Мохамед Салах ("Рома", Египет) и Ислам Слимани ("Лестер", Алжир).

Победитель будет оглашен на церемонии, которая состоится в четверг, 5 января, в Абудже (Нигерия).

Газета.ru
Теги: Обамеянг Мане Марез
Сегодня, 02:43
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