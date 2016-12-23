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Тренер "Зенита": Витсель может выиграть с "Ювентусом" ЛЧ, но я надеюсь, что он останется

Тренер по физподготовке "Зенита" Карло Николини прокомментировал возможный переход полузащитника петербургской команды Акселя Витселя в "Ювентус".

"Я иду против своих собственных интересов, потому что я хотел бы оставить Витселя в нашей команде на долгое время. Аксель в первую очередь очень умный парень, настоящий профессионал. Он даст "Ювентусу" силу в центре поля, которой им так не хватает. С Витселем клуб может создать более сильное нападение, в отличие от Пьянича, ведь бельгиец может сыграть в полузащите, в опорной зоне и ближе к атаке.

При работе с ним вы понимаете, как силен этот футболист. Это чемпион. Вы можете не знать, что он есть на поле, но вы будете чувствовать его ауру победителя. Думаю, с Витселем в составе "Ювентус" может выиграть Лигу чемпионов. Но, повторюсь, я надеюсь, что он останется в "Зените", - цитирует Николини "СЭ".
Теги: Витсель Зенит
Сегодня, 02:47
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