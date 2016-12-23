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Леонид Кучук: у Гончаренко получится в ЦСКА, ведь у него очень сильный руководитель - Гинер

Известный белорусский тренер Леонид Кучук оценил потенциал своего соотечественника и главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

– С Гончаренко давно общались?

– У нас нормальные отношения. Недавно встретил Виктора, он ехал подписывать контракт с ЦСКА. Хорошо поговорили.

– Как думаете, у Гончаренко получится в ЦСКА?

– Думаю, да. Он хорошо знает структуру, структура хорошо знает его. И, конечно, у него очень сильный руководитель. Евгений Гинер. Это все к тому же вопросу: от менеджмента тоже крайне много зависит. И здесь у Гончаренко будет большая помощь. И однозначно Виктор внесет что-то свое, улучшит игру ЦСКА.

Прессбол
Теги: Кучук Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 02:53
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№1 Написал: barsenal Уфа (Сегодня, 03:54) #
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Канеш получится..Только грамотно чистку ему сделать надо..
Регистрация: 1.06.2014
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