Эмманюэль Эбуэ признался, что хотел покончить жизнь самоубийством

Бывший защитник "Арсенала" Эмманюэль Эбуэ признался, что хотел покончить с жизнью из-за дисквалификации и проблем в семье. Французский игрок был отстранен от футбольной деятельности за долги перед своим агентом.



"Это был худший этап в моей карьере. Иногда по утрам я просто не мог встать с постели. Однажды я решил, что покончу с собой. Но благодаря моей семье я передумал и стал сильнее", - цитирует Эбуэ Telegraph.