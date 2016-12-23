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Эмманюэль Эбуэ признался, что хотел покончить жизнь самоубийством

Бывший защитник "Арсенала" Эмманюэль Эбуэ признался, что хотел покончить с жизнью из-за дисквалификации и проблем в семье. Французский игрок был отстранен от футбольной деятельности за долги перед своим агентом.

"Это был худший этап в моей карьере. Иногда по утрам я просто не мог встать с постели. Однажды я решил, что покончу с собой. Но благодаря моей семье я передумал и стал сильнее", - цитирует Эбуэ Telegraph.
Сегодня, 03:23
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