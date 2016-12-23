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Криштиану Роналду был назван человеком года в Палестине

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назван человеком года в Палестине.

31-летний обладатель "Золотого мяча" за 2016 год был удостоен награды за "спортивные и человеческие качества".

Напомним, в марте Роналду встретился с пятилетним палестинским мальчиком, семья которого погибла в результате бомбардировки. Кроме того, португалец пожертвовал палестинским детям 1,5 миллиона долларов, полученные на аукционе за "Золотую бутсу".

Советский спорт
Теги: Роналду
Сегодня, 03:30
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