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Полузащитник "Ньюкасла" не будет оспаривать наказание за расистские высказывания

Полузащитник "Ньюкасл Юнайтед" Джонджо Шелви сообщил, что не намерен подавать апелляцию на решение Футбольной ассоциации Англии, которая дисквалифицировала футболиста на пять матчей за расистские высказывания в отношении хавбека "Вулверхэмптона" Ромена Сеса.

"Я разочарован в связи с этим наказанием, так как считаю, что не использовал никаких оскорбительных выражений. Наша апелляция вряд ли будет одобрена, поэтому мы приняли решение отказаться от дальнейших шагов по этому инциденту", - цитирует Шелви "Газета.ru" со ссылкой на The Guardian.
Теги: Ньюкасл
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