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СМИ: "Зенит" претендует на 31-летнего защитника "Гремио"

Защитник "Гремио" Педро Жеромел может стать новичком "Зенита", информирует "Спортфакт".

Сообщается, что сине-бело-голубые уже ведут переговоры с агентом 31-летнего бразильца.

"Гремио", испытывающий финансовые трудности, готов продать Жеромела за € 4 млн, но "Зенит" надеется снизить сумму отступных за возрастного игрока. Контракт защитника с "Гремио" действует до 2019 года.
Теги: Зенит
Сегодня, 08:16
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(1)
№12 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 11:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Boss52
При дословном переводе на русский смысл ускользает.

"И начинания, вознесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход - теряют имя действия" Перевод Маршака, насколько помню smile


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№11 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:28) #
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бразильский табор будет
Регистрация: 20.04.2016
№10 Написал: Игрок (Сегодня, 10:58) #
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Утка
Регистрация: 8.12.2016
№9 Написал: Батька (Сегодня, 10:58) #
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скоро в зените будут одни бразилы ))
Регистрация: 9.09.2016
№8 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ли Харви Освальд
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.


Давно хотел спросить. А что это значит? При дословном переводе на русский смысл ускользает. Ты что хотел этим сказать?
Регистрация: 29.11.2014
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гинер бы дешевле продал своих старичков.
Регистрация: 20.03.2014
№6 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 10:01) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
блин опять старперов набирают
Регистрация: 3.02.2011
№5 Написал: Старый Друх Город-Герой Ленинград (Сегодня, 09:51) #
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Цитата: kuzz
Так негр или цыган?


Белый.
Регистрация: 17.08.2007
№4 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 09:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Так негр или цыган?
Регистрация: 30.08.2009
№3 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:41) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Бразильцы южная нация. Они рано начинают играть в профессиональный футбол, иногда лет с 16-ти, но и, как правило, рано заканчивают. Так что об этой предполагаемой покупке можно сказать словами Селюка о покупке Адриано: "Это может сделать или идиот или коррупционер". Не надо это Зениту, на мой взгляд. Да и сильно увеличивать диаспору бразильцев в Зените тоже не надо. Только, если появится кто-то действительно достойный. Это может неблагоприятно сказаться на климате в команде.
Регистрация: 29.11.2014
№2 Написал: AlekseyN (Сегодня, 08:40) #
  • -4
  •  (4)

А по моложе не могли найти!!!!
Регистрация: 23.12.2016
№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 08:36) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Педро - это для них подходяще


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
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