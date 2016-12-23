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Сальваторе Боккетти не прибыл на переговоры с "Галатасараем" из-за теракта 10 декабря

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти должен был прибыть в Стамбул для переговоров с "Галатасараем", но отменил поездку в Турцию после теракта, произошедшего в этой стране 10 декабря, передает Spor Haberleri.

По данным издания, 30-летний Боккетти хотел вести переговоры с "Галатасараем" и вместе со своим агентом был приглашен в Стамбул, чтобы обсудить детали перехода. Однако 10 декабря у дворца Долмабахче произошёл теракт, погибли люди. В результате Боккетти отменил встречу, которая должна была состояться 12 декабря.

В турецких СМИ сообщалось, что "Галатасарай" отказался от приобретения Боккетти, так как красно-белые требовали за него € 5 млн, что не устроило турецкий клуб.

Газета.ru
Теги: Боккетти Спартак Галатасарай
Сегодня, 08:21
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