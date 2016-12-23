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Президент "Трабзонспора" прилетит в Москву для переговоров по Сердару Таски

"Трабзонспор" по-прежнему рассчитывает на трансфер защитника "Спартака" Сердара Таски.

Как передает "Матч ТВ", сегодня на переговоры о переходе в Москву прилетит президент турецкого клуба Мухаррем Уста.

Ранее сообщалось, что "Трабзонспор" и "Спартак" не могут договорится о сумме отступных за Таски.
Теги: Спартак Таски Трабзонспор
Сегодня, 08:26
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