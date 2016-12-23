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"Спартак" рассматривает кандидатуры Мехди Бенатиа и Баштуша

Приоритетом "Спартака" в ближайший период дозаявок станет поиск центрального защитника, сообщают "Известия".

При этом главный тренер красно-белых Массимо Каррера уже определился с основной парой игроков центра обороны, которую будет наигрывать во время зимних сборов. Ее составят россиянин Илья Кутепов и бразилец Маурисио, трансфер которого клуб намерен выкупить у "Лацио" в конце сезона.

Издание также сообщает, что на роль нового центрального защитника "Спартака" на сегодня рассматриваются два иностранных футболиста – Мехди Бенатиа из "Ювентуса" и Баштуш из "Лацио".
Теги: Спартак
Сегодня, 08:48
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6
(1)
№6 Написал: donchak Ростов (Сегодня, 11:21) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Дьякова берите и не выёпывайтесь))))
Регистрация: 6.08.2011
№5 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 09:59) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Manowar
Хрен вам Лацио Баштуша отдаст ! Это игрок основы . Цену заломят , мама не горюй !

Если нужен будет то возьмут, не переживай это вы лучше думайте как сохранить то что есть
Регистрация: 11.12.2016
№4 Написал: Nister Ульяновск (Сегодня, 09:59) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Мне кажется, утка. Кутепов, Маурисио, Боккетти. Джикия, возможно, перейдет. Вряд ли еще одного будут брать.
Регистрация: 27.04.2016
№3 Написал: Diesel161 Ростов на Дону (Сегодня, 09:53) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: FCSM78RUS
Вам он точно не светит....

Так отсветил уже. Вопрос в том, чего ждал Федун? Вместо того, чтобы выкупить Баштуша у Ростова за шесть лямов три месяца назад, будет выкупать его у Лацио за двадцать. Или Баштуш из Ростова не уровень? Вот Баштуш из Лацио, это да. У нас брат его сейчас, через пол года все только о нем будут говорить.
Регистрация: 10.04.2011
№2 Написал: FCSM78RUS (Сегодня, 09:13) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manowar
Хрен вам Лацио Баштуша отдаст ! Это игрок основы . Цену заломят , мама не горюй !

Ты то че сокращаешься... Вам он точно не светит.... Молись на четки татарина...)))) stuck_out_tongue_winking_eye


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сезон 2016-2017
1. Спартак Москва
2. Краснодар
3. Ростов
4.
Регистрация: 11.10.2016
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 09:10) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Ростов»
Хрен вам Лацио Баштуша отдаст ! Это игрок основы . Цену заломят , мама не горюй !
Регистрация: 23.09.2016
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