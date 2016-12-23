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Джано: Каррера - сильнейший тактик. Сегодня в "Спартаке" один за всех и все за одного
Полузащитник "Спартака" Джано рассказал о работе с главным тренером команды Массимо Каррерой.
"Каррера - главная причина того, что "Спартак" выбился в лидеры. Я в клубе с лета 2007-го, лишь на год уезжал в "Ростов". Такого коллектива, как при Массимо, не было никогда. Сегодня один за всех и все за одного. Это точно заслуга итальянца, сто процентов. Он создал атмосферу. Вы же видите, какое желание бороться, побеждать… По себе чувствую: за Карреру могут встать все. А доверие - к каждому. Любой в "Спартаке" сейчас так ответит.
Каррера - сильнейший тактик! Здорово объясняет, как обороняться, как действовать впереди. Кто-то говорил: "В нападении нужна импровизация". Каррера же выстраивает игру от соперника. С кем-то надо по центру атаковать, с кем-то - через фланги. Мне кажется, над тактикой он работает круглые сутки.
С первого дня, едва стал исполняющим обязанности, бросилось в глаза, что хочет побеждать. Все же тогда писали - в “Спартак” должен этот прийти, тот… Каррера никого не слушал! Заряжал эмоциями! С ним очень комфортно, каждая тренировка, как праздник", - цитирует Джано "СЭ".
"Каррера - главная причина того, что "Спартак" выбился в лидеры. Я в клубе с лета 2007-го, лишь на год уезжал в "Ростов". Такого коллектива, как при Массимо, не было никогда. Сегодня один за всех и все за одного. Это точно заслуга итальянца, сто процентов. Он создал атмосферу. Вы же видите, какое желание бороться, побеждать… По себе чувствую: за Карреру могут встать все. А доверие - к каждому. Любой в "Спартаке" сейчас так ответит.
Каррера - сильнейший тактик! Здорово объясняет, как обороняться, как действовать впереди. Кто-то говорил: "В нападении нужна импровизация". Каррера же выстраивает игру от соперника. С кем-то надо по центру атаковать, с кем-то - через фланги. Мне кажется, над тактикой он работает круглые сутки.
С первого дня, едва стал исполняющим обязанности, бросилось в глаза, что хочет побеждать. Все же тогда писали - в “Спартак” должен этот прийти, тот… Каррера никого не слушал! Заряжал эмоциями! С ним очень комфортно, каждая тренировка, как праздник", - цитирует Джано "СЭ".
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