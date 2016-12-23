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Джано: Каррера - сильнейший тактик. Сегодня в "Спартаке" один за всех и все за одного

Полузащитник "Спартака" Джано рассказал о работе с главным тренером команды Массимо Каррерой.

"Каррера - главная причина того, что "Спартак" выбился в лидеры. Я в клубе с лета 2007-го, лишь на год уезжал в "Ростов". Такого коллектива, как при Массимо, не было никогда. Сегодня один за всех и все за одного. Это точно заслуга итальянца, сто процентов. Он создал атмосферу. Вы же видите, какое желание бороться, побеждать… По себе чувствую: за Карреру могут встать все. А доверие - к каждому. Любой в "Спартаке" сейчас так ответит.

Каррера - сильнейший тактик! Здорово объясняет, как обороняться, как действовать впереди. Кто-то говорил: "В нападении нужна импровизация". Каррера же выстраивает игру от соперника. С кем-то надо по центру атаковать, с кем-то - через фланги. Мне кажется, над тактикой он работает круглые сутки.

С первого дня, едва стал исполняющим обязанности, бросилось в глаза, что хочет побеждать. Все же тогда писали - в “Спартак” должен этот прийти, тот… Каррера никого не слушал! Заряжал эмоциями! С ним очень комфортно, каждая тренировка, как праздник", - цитирует Джано "СЭ".
Теги: Джано Каррера Спартак
Сегодня, 09:21
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9
(3)
№9 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:06) #
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С ДЖАНО ,полностью согласен ,команда стала играть в другой футбол,самое главное ребята не бояться ошибиться,и уверенность в себя появилась.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№8 Написал: mehan (Сегодня, 11:02) #
  • +1
  •  (1)

скоро придут в команду новички на большие оклады..и ваше один за всех- быстро закончится.
Регистрация: 12.09.2016
№7 Написал: sev1954 (Сегодня, 10:48) #
  • 0
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Это точно болезнь: все время себя уговаривать-я хороший я лучший я всех обыграю, и не только я но и наш тренер и вся наша команда и на этом допинге все время находиться. но как любой наркотик имеет свойство увеличения дозы, так и здесь что-то нужно увеличивать, чтобы постоянно держаться в этом состоянии, может выпустить на поле 20 игроков и двух вратарей?
Регистрация: 21.06.2016
№6 Написал: FCSM78RUS (Сегодня, 10:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Враги ждут что второй круг будет другой... Скажу так КУУУУЙ ВАМ!!!!!!!! Будем Вас драть так же как и в первом !!!! Особенно ждем бомжей в гости !!!! Там мы Вам все вспомним сволочи !!!!


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сезон 2016-2017
1. Спартак Москва
2. Краснодар
3. Ростов
4.
Регистрация: 11.10.2016
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:05) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Рано языком трепать , Джано.
Сходи лучше к врачу суставы проверь лишний раз.
Матч играешь, три потом лечишься rage
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: Nister Ульяновск (Сегодня, 09:53) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Верим в команду!
Регистрация: 27.04.2016
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:40) #
  • -3
  •  (7)

Эйфория рано или поздно заканчивается и начинаются тяжелые будни,тем более у сверхэмоцианальных грузин.
Это не сациви кушать и мукузани запивать.
Посмотри, что через год говорить будет.

Помню, когда Спалетти пришел, те же самые песни, а в конце - лжец, лжец, лжец.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 09:38) #
  • +3
  •  (9)

Рад за соперников. Странно? Ничего странного: любой спорт и футбол в частности интересен лишь тогда, когда есть достойное соперничество.
Осталось дело лишь за малым: чтоб Федун в очередной раз после пары-тройки неудач - а они для любой "Барселоны" неминуемы - не начал бы снова менять cвинeй на переправе. А фсякие Хершковичи пусть дальше локти кусают, почему импортные тренеры иногда оказываются лучше наших. Сам-то не тренирует! Быть востребованным тренером и ныть про засилье иностранцев не одно и тоже.
ПыСы Я, на самом деле, всегда предпочту видеть у руля нашей команды наших, но президент клуба не я, и не я в клуб деньги вкладываю, а значит, и не моё дело, кто достигает реализацию вложенных средств.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 09:26) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Верим:)Повезло с Массимо!!!
Регистрация: 3.11.2016
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