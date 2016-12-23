Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Джано: в этом году приглашали "Валенсия", "Вильярреал" и "Олимпиакос"

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе рассказал о предложениях от иностранных клубов.

"Недавно узнал – в 17 лет меня хотел купить "Арсенал". Вариант был стопроцентный. "Спартак" продавать отказался. В этом году приглашали "Валенсия", "Вильярреал", "Олимпиакос", "Фрайбург". Выдвигали условие – я не продлеваю контракт со "Спартаком" и ухожу в январе свободным агентом. Был бы в "Спартаке" другой тренер – я уехал бы.

К Аленичеву у меня нет претензий. Наоборот, только спасибо могу сказать за то, что доверил место в составе. Просто сейчас наконец-то все наладилось. И у меня лично, и у команды. Идем на первом месте, отличный коллектив, с Каррерой полное взаимопонимание… Зачем уходить?" - цитирует Ананидзе "СЭ".
Теги: Джано Спартак
Сегодня, 09:26
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: sp-m2012 Н.Новгород (Сегодня, 11:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Валенсия звала и не пошел. че т слабо вериться. деньги нав там меньше раза в 3-4 . и на лавке сидеть опять же не все равно где.
Регистрация: 5.03.2012
№2 Написал: sev1954 (Сегодня, 10:29) #
  • -4
  •  (4)

да никто не приглашал, все фуфло, цену набивает, а игрок так себе
Регистрация: 21.06.2016
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 09:31) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Давай Джано,постабильнее играй и здоровье береги)
Регистрация: 3.11.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.