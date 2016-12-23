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Эрнани, Лунев и Данни полетят с "Зенитом" на сбор в Дубай

За две с половиной недели до выхода из отпуска тренерский штаб и административная служба "Зенита" определяют список игроков, которые 11-го января полетят на первый сбор в ОАЭ, в Испанию и Турцию, информирует "BobSoccer".

По предварительной информации в Дубае будут работать Мигель Данни, Игорь Смольников, Олег Шатов, Александр Рязанцев и Виктор Файзулин. С главной командой полетят новички – бразилец Эрнани, Андрей Лунев и несколько футболистов "Зенита-2".
Теги: Зенит
Сегодня, 09:49
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№5 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
Фаза Юсупов. Ух жесть. Берегись КУЕФА[/quote]

Ты так злорадствуешь что ли? Ну тогда в ответку: вас КУЕФА уже отбоялось в предварительном раунде.
Регистрация: 29.11.2014
№4 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 11:55) #
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Lord_Vik,
этот самый Фаза забивал Баварии, а тебе и твоим "мастерам" аек безжалостно впендюрил, обиженный
Регистрация: 16.06.2015
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: metric
Неужели Фаза в строю.Данни скорейшего восстановления.Ждем тебя капитан!

Фаза - замена уходящему Витселю. Все счастливы.
Фаза Юсупов. Ух жесть. Берегись КУЕФА
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 11:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Файзулин,Рязанцев да и Данни- шаг назад.


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№1 Написал: metric Питер (Сегодня, 10:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Неужели Фаза в строю.Данни скорейшего восстановления.Ждем тебя капитан!
Регистрация: 26.03.2008
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