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Агент: в ЦСКА следили за всеми играми Витиньо, став свидетелями его прогресса

Мигел Гус, агент форварда "Интернасьонала" Витиньо, прокомментировал предстоящее возвращение игрока в армейский клуб.

"Вряд ли Витиньо останется в Бразилии. Такое возможно только в случае крупной сделки. Русские рассчитывают на Витиньо, ведь ЦСКА борется за первое место и хочет пробиться в Лигу чемпионов.

Предсезонка у армейцев начнется 11 января, но Витиньо спокоен. Ему очень нравится в "Интернасьонале", и он понимает, что возвращение в ЦСКА - это часть футбольного процесса.

Продаст ли его ЦСКА за 10 миллионов евро? Не думаю. Скорее за более крупную сумму, иначе вообще разговаривать не будет. Они следили за всеми играми Витиньо, став свидетелями его прогресса. Контракт рассчитан до 2020 года. Вероятность возвращения Витиньо в Россию - 80–90 процентов. Но в футболе всякое бывает.

ЦСКА хотел вернуть его еще летом, но нам удалось уговорить их, чтобы он остался еще на полгода", - сказал агент.

Sports.ru
Теги: ЦСКА Витиньо
Сегодня, 09:52
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