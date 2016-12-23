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12 болельщиков "Севильи" освобождены из-под стражи до решения суда

Испанская полиция временно освободила 12 болельщиков "Севильи", которые обвинялись в массовой драке и нанесении материального ущерба с фанатами "Ювентуса" перед игрой команд 21 ноября.

Напомним, в ходе столкновения болельщики туринского клуба получили травмы, а 12 фанатов "Севильи" были арестованы.

НА период следствия задержанных отпустили, но дважды в месяц их обязали приходить в полицию для учета до тех пор, пока суд не примет решение.
Теги: Севилья
Сегодня, 09:57
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