12 болельщиков "Севильи" освобождены из-под стражи до решения суда

Испанская полиция временно освободила 12 болельщиков "Севильи", которые обвинялись в массовой драке и нанесении материального ущерба с фанатами "Ювентуса" перед игрой команд 21 ноября.



Напомним, в ходе столкновения болельщики туринского клуба получили травмы, а 12 фанатов "Севильи" были арестованы.



НА период следствия задержанных отпустили, но дважды в месяц их обязали приходить в полицию для учета до тех пор, пока суд не примет решение.