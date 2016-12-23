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Максим Калиниченко: если Фернандо в "Спартаке" - эдакая собака, то Глушаков - цепной пес
Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко высказал мнение об игре центра полузащиты красно-белых в текущем сезоне.
- Вы тоже впечатлены игрой Глушакова?
- Денис очень прибавил. Его выдвинули вперед и в атаке он стал даже полезнее Квинси.
- Неужели Аленичев этого не видел?
- У него не было Фернандо – эдакой собаки. Он отбирает мяч, пятой точкой его прикрывает и отодвигает людей. Нормально бежит, хорошо читает игру.
- Если Фернандо собака, кто Глушаков?
- Цепной пес! Но в атаке он все же лучше, чем в отборе. Когда Денис играет чисто оборонительного опорника, он меньше пользы приносит, нежели на позиции мини-Джеррарда. Хотя мини ли? Денис серьезный уровень показывает.
СЭ
- Вы тоже впечатлены игрой Глушакова?
- Денис очень прибавил. Его выдвинули вперед и в атаке он стал даже полезнее Квинси.
- Неужели Аленичев этого не видел?
- У него не было Фернандо – эдакой собаки. Он отбирает мяч, пятой точкой его прикрывает и отодвигает людей. Нормально бежит, хорошо читает игру.
- Если Фернандо собака, кто Глушаков?
- Цепной пес! Но в атаке он все же лучше, чем в отборе. Когда Денис играет чисто оборонительного опорника, он меньше пользы приносит, нежели на позиции мини-Джеррарда. Хотя мини ли? Денис серьезный уровень показывает.
СЭ
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