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Максим Калиниченко: если Фернандо в "Спартаке" - эдакая собака, то Глушаков - цепной пес

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко высказал мнение об игре центра полузащиты красно-белых в текущем сезоне.

- Вы тоже впечатлены игрой Глушакова?

- Денис очень прибавил. Его выдвинули вперед и в атаке он стал даже полезнее Квинси.

- Неужели Аленичев этого не видел?

- У него не было Фернандо – эдакой собаки. Он отбирает мяч, пятой точкой его прикрывает и отодвигает людей. Нормально бежит, хорошо читает игру.

- Если Фернандо собака, кто Глушаков?

- Цепной пес! Но в атаке он все же лучше, чем в отборе. Когда Денис играет чисто оборонительного опорника, он меньше пользы приносит, нежели на позиции мини-Джеррарда. Хотя мини ли? Денис серьезный уровень показывает.

СЭ
Теги: Калиниченко Спартак Глушаков
Сегодня, 10:25
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4
(1)
№4 Написал: Седой Россия (Сегодня, 11:34) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
Так спартак псарня или свинарня??

Глушаков-пес, затесавшийся в свинарник, потом он отжарилотпарил Фернандо в бане и тот теперь собака.
А, если серьёзно, то Калиниченко с ума сходит, не первый раз уже хрень несет


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:05) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Так спартак псарня или свинарня??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Собаки... Псы.. Что за ахинейский бред..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 10:39) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Услышали, что у ЦСКА пес есть и решили не отставать, а чтобы хоть тут переплюнуть, еще и собаку ему завели)))


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
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