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Виктор Гончаренко: ЦСКА нужен центральный нападающий, умеющий работать спиной к воротам

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о задачах клуба на зимнее трансферное окно.

"С учетом того, что у нас возвращается Витинью и наверняка уйдут Страндберг и Траоре, нужен нападающий. Надо понимать, что речь пока ведем об оставшихся 13 турах. Так что придет Витиньо и еще один нападающий и, может быть, этого будет достаточно.

Нам нужен центральный нападающий, который умеет работать спиной к воротам и завершать атаки. Фамилии я называть не буду, ведем несколько вариантов. Время Чалова еще придет. Оставшуюся часть сезона ему, видимо, придется выходить на замену", - цитирует Гончаренко "Матч ТВ".
Теги: ЦСКА Гончаренко
Сегодня, 10:34
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8
(0)
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:58) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Погребняк.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:56) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Boss52
Только, на мой взгляд, эти две функции плохо сочетаются.


Посмотрите, как играл Думбия. Ганчаренко именно это имел в виду...
Регистрация: 26.01.2007
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 11:39) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Одноногий Абелардо как раз в бюджет


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 10:56) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Юрана бери laughing


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№4 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
С умением "завершать атаки" все понятно. А вот как "работать спиной к воротам". Бежать к воротам спиной вперед. Шутка. Наверное Ганчеренко имел в виду умение исполнять функции "столба", стоящего при атаке спиной к воротам, принимающего дальние передачи и скидывающего партнерам для удара. Только, на мой взгляд, эти две функции плохо сочетаются. При такой схеме забивают те, кому скидывается мяч.
Регистрация: 29.11.2014
№3 Написал: Батька (Сегодня, 10:51) #
  • -1
  •  (3)

В Африке ищите там все такие спиной к воротам и лицом к кассе =))
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:44) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Капец Чалову.. Сгниет на лавке..
От такой вот дальновидный тренер..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: petrovich (Сегодня, 10:43) #
  • 0
  •  (4)

Да это же Дзюба!
Регистрация: 7.07.2016
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