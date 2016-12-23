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Роман Широков: Слуцкому не нужно было менять тактику перед Евро-2016

Бывший капитан сборной России Роман Широков высказал свое мнение о причинах фиаско национальной команды на Евро-2016.

"Начало карьеры Слуцкого в сборной было очень позитивным и обнадеживающим. Завершение никого не удовлетворило.

Думаю, не нужно было менять тактику, которая приносила нам успех в отборочных матчах Евро-2016. Та идея, которую он хотел, не дала эффекта. Потом она сыграла свою роль и в ЦСКА", - цитирует Широкова "Матч ТВ".
Теги: Широков Сборная России Слуцкий
Сегодня, 10:38
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7
(2)
№7 Написал: seryu Москва (Сегодня, 12:16) #
  • -1
  •  (1)

Яйца - курицу не учат.
Регистрация: 17.03.2009
№6 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:08) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Ли Харви Освальд
А привезли - Смольников и Щенников. Все голы

не все, оборона, как известно начинается с атаки, а у нас они оставались один на один со смертью)))))))
Смольников явно обосрался, не понятно, что случилось с парнем...
Особенно понравился гол, когда Вайсс на замахе убрал Смольникова с Березуцким, классика детско-юношеского футбола


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№5 Написал: mehan (Сегодня, 10:59) #
  • 0
  •  (0)

...дохлого льва даже ишак пнуть может..
Регистрация: 12.09.2016
№4 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 10:53) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
К пингвинам - обоих!
Цитата: Sewer 79
Какие Нойштедтеры и Широковы в составе?

А привезли - Смольников и Щенников. Все голы laughing


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:49) #
  • 0
  •  (0)

Роман, это любому баклану понятно.
Какие реформы накануне Евро?
Какие Нойштедтеры и Широковы в составе?


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: FCSM78RUS (Сегодня, 10:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и на Леню желчь потекла...)))


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сезон 2016-2017
1. Спартак Москва
2. Краснодар
3. Ростов
4.
Регистрация: 11.10.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не прошло и полгода..
Долго же Рома обдумывал свое мнение..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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