Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Чернышов: пока рано говорить о том, что я возглавлю "Црвену Звезду"

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Андрей Чернышов прокомментировал информацию о том, что он может возглавить другой сербский клуб «Црвену Звезду».

— Насколько понимаю, ситуация с Божовичем и «Црвеной Звездой» еще не определена. Тренер поставил ряд условий перед руководством. Контракт у него до лета 2018 года. Насколько знаю из журналистских кругов, Божович пообщался с руководством клуба и сказал, что хотел бы, чтобы после него команду возглавил Чернышов. Но пока о чем-то говорить рано, официальные лица со мной на сегодняшний день не связывались.

— Тем не менее вы считаете себя готовым к такому вызову?

— У тренеров всегда есть какие-то стимулы к тому, чтобы расти и добиваться высоких результатов. «Црвена Звезда» — большой клуб, с традициями. Мне было бы интересно поработать там, это сложно — требовательные болельщики и руководство, «Звезда» должна всегда быть чемпионом. К тому же в еврокубках команда давно не играла — это тоже одна из главных целей руководства. Предметного предложения нет, но в обозримом будущем я бы с удовольствием возглавил такой клуб, как «Црвена Звезда».

Спорт день за днем
Сегодня, 10:45
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.