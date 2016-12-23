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Джано: Месси – гений от природы, Роналду и Бэйл - развили свой талант, потому что пашут каждый день
Полузащитник "Спартака" и сборной Грузии Жано Ананидзе высказал мнение о лидерах мирового футбола.
– В октябре сборная Грузии сыграла вничью с Уэльсом. Бэйла в подробностях разглядели?
– Да у меня рука три дня болела после того, как с ним столкнулся! Будто в стену врезался! Бэйл невероятно накаченный. Таких атлетов, умеющих на поле все, двое – он и Криштиану Роналду.
– Но лучший – хрупкий Месси.
– Месси – гений. От природы. Криштиану Роналду и Бэйл – одаренные ребята, которые развили свой талант благодаря огромной работоспособности. Пашут каждый день. Читаю Инстаграм Криштиану Роналду: "Сегодня выходной". Но утром и вечером выкладывает фотографии из тренажерного зала. У Месси в Инстаграм такого ни разу не видел. Для него выходной – значит, выходной.
– Кто еще на поле впечатлил?
– Модрич. Неуловимый. Мяч укрывает так, что отнять невозможно. Вроде вот он, на ноге, подбегаешь – нет мяча. Передачи раздает не глядя. А Дрогба? До сих пор перед глазами эпизод в матче "Спартака" с "Челси". Чех выбивает от ворот, Дрогба выпрыгивает выше всех, принимает мяч на грудь. Разворачивается с защитником на плече и ускользает. В чемпионате России такие фокусы не увидишь.
СЭ
– В октябре сборная Грузии сыграла вничью с Уэльсом. Бэйла в подробностях разглядели?
– Да у меня рука три дня болела после того, как с ним столкнулся! Будто в стену врезался! Бэйл невероятно накаченный. Таких атлетов, умеющих на поле все, двое – он и Криштиану Роналду.
– Но лучший – хрупкий Месси.
– Месси – гений. От природы. Криштиану Роналду и Бэйл – одаренные ребята, которые развили свой талант благодаря огромной работоспособности. Пашут каждый день. Читаю Инстаграм Криштиану Роналду: "Сегодня выходной". Но утром и вечером выкладывает фотографии из тренажерного зала. У Месси в Инстаграм такого ни разу не видел. Для него выходной – значит, выходной.
– Кто еще на поле впечатлил?
– Модрич. Неуловимый. Мяч укрывает так, что отнять невозможно. Вроде вот он, на ноге, подбегаешь – нет мяча. Передачи раздает не глядя. А Дрогба? До сих пор перед глазами эпизод в матче "Спартака" с "Челси". Чех выбивает от ворот, Дрогба выпрыгивает выше всех, принимает мяч на грудь. Разворачивается с защитником на плече и ускользает. В чемпионате России такие фокусы не увидишь.
СЭ
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