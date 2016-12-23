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Джано: Месси – гений от природы, Роналду и Бэйл - развили свой талант, потому что пашут каждый день

Полузащитник "Спартака" и сборной Грузии Жано Ананидзе высказал мнение о лидерах мирового футбола.

– В октябре сборная Грузии сыграла вничью с Уэльсом. Бэйла в подробностях разглядели?

– Да у меня рука три дня болела после того, как с ним столкнулся! Будто в стену врезался! Бэйл невероятно накаченный. Таких атлетов, умеющих на поле все, двое – он и Криштиану Роналду.

– Но лучший – хрупкий Месси.

– Месси – гений. От природы. Криштиану Роналду и Бэйл – одаренные ребята, которые развили свой талант благодаря огромной работоспособности. Пашут каждый день. Читаю Инстаграм Криштиану Роналду: "Сегодня выходной". Но утром и вечером выкладывает фотографии из тренажерного зала. У Месси в Инстаграм такого ни разу не видел. Для него выходной – значит, выходной.

– Кто еще на поле впечатлил?

– Модрич. Неуловимый. Мяч укрывает так, что отнять невозможно. Вроде вот он, на ноге, подбегаешь – нет мяча. Передачи раздает не глядя. А Дрогба? До сих пор перед глазами эпизод в матче "Спартака" с "Челси". Чех выбивает от ворот, Дрогба выпрыгивает выше всех, принимает мяч на грудь. Разворачивается с защитником на плече и ускользает. В чемпионате России такие фокусы не увидишь.

СЭ
Теги: Джано Месси Роналду
Сегодня, 10:55
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4
(1)
№4 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 12:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
прежде, чем такую ересь нести, почитай про Месси хоть что-нибудь... сразу станет понятно, какой он именно от природы был и сколько ему пахать пришлось... специалисты...
Регистрация: 14.03.2010
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:55) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Вот когда сам вместо выходных будешь в тренажёрке качаться, тогда и из тебя что то путное получится, перестанешь уставать, травмироваться, уступать в силовой борьбе.


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Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: sp-m2012 Н.Новгород (Сегодня, 11:39) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
учись. паши . кто мешает. то .вроде тоже талант говорят. а сколько ждать то ?
Регистрация: 5.03.2012
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:10) #
  • 0
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Всё правильно ,талант процентов 10 а потом работа, но бывают исключения -такие как Месси и Роналду рождаются раз в 100 лет,я не хочу сказать что они не пашут ,на их талант -это .....что то.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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